Rischio incendi, in Gallura scatta l’allerta della Protezione Civile

Il rischio incendi in Gallura resta alto.

Per la giornata di sabato 26 luglio, la Gallura sarà interessata da un livello di allerta superiore alla norma per quanto riguarda il rischio di incendi. A comunicarlo è la Direzione Generale della Protezione Civile regionale, che ha diffuso il bollettino ufficiale nel quale si segnala una previsione di pericolo classificata come “Alta”, corrispondente al codice arancione.

La zona interessata è quella contrassegnata come “D” nella suddivisione territoriale predisposta dal sistema regionale di prevenzione. In base al protocollo operativo previsto in questi casi, scatterà la fase denominata “Attenzione Rinforzata“, che implica una vigilanza intensificata e un potenziamento delle misure di intervento da parte delle strutture competenti.

Le condizioni meteorologiche attese, unite allo stato della vegetazione, rendono elevata la possibilità di innesco e propagazione di roghi, con conseguenti rischi per l’ambiente e per la sicurezza pubblica. La Protezione Civile invita pertanto cittadini e visitatori a osservare la massima prudenza, evitando comportamenti che possano anche involontariamente provocare incendi e segnalando tempestivamente eventuali focolai.

