Riviera di Gallura, quattro nuovi progetti in programma per il 2025

I nuovi progetti per la Riviera di Gallura.

L’Unione dei Comuni della Riviera di Gallura, che include Budoni, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro, ha recentemente approvato una serie di quattro progetti che saranno realizzati nel 2025. I finanziamenti per questi interventi provengono sia da una parte degli avanzi di bilancio che da un mutuo.

Nel dettaglio, il comune di Budoni vedrà il completamento della pista ciclabile che collega Ottiolu al centro di Budoni, con l’installazione di barriere a norma per garantire la sicurezza della ciclovia. Golfo Aranci investirà nell’area sportiva, mentre Loiri Porto San Paolo concentrerà i fondi sulla messa in sicurezza della viabilità. San Teodoro, infine, si occuperà della riqualificazione dei percorsi pedonali, delle banchine e della pavimentazione stradale della borgata di Nuragheddu. Ogni progetto avrà un finanziamento di 250mila euro.

“La Riviera di Gallura ha avviato questi quattro progetti grazie a un mix di avanzo di bilancio e mutuo. I lavori inizieranno nel corso del prossimo anno”, ha dichiarato la sindaca di San Teodoro, Rita Deretta, anche presidente dell’Unione dei Comuni. Durante i primi quattro anni di mandato, l’amministrazione comunale di San Teodoro ha svolto una serie di incontri con i rappresentanti delle varie frazioni per raccogliere istanze e necessità, avviando numerosi progetti e recuperando risorse per l’esecuzione di opere.

“La borgata di Nuragheddu aveva espresso la necessità di riqualificare marciapiedi e strade, migliorando la sicurezza viaria, in particolare con l’installazione di un dosso per limitare la velocità in ingresso alla frazione”, ha aggiunto la sindaca Deretta. Le vie interessate da questi interventi di asfaltatura saranno via Pasolini, via Manzoni, via Montale e via Omero, oltre al completamento della segnaletica orizzontale e alla connessione con la piazzetta giochi.

L’amministrazione ha inoltre annunciato che altri lavori di riqualificazione nelle borgate sono previsti per il 2025. “È una priorità per questa amministrazione pianificare interventi di miglioramento per tutte le borgate, con l’obiettivo di rendere la vita più vivibile sia per i residenti che per i turisti”, ha concluso la sindaca.

