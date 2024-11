Nautica e charter, un convegno a Loiri Porto San Paolo

“Nautica e Charter nautico in Sardegna”, convegno a Loiri

A Loiri conferenza dal titolo “Nautica e Charter nautico in Sardegna” l’8 novembre nella Sala delle farfalle a Porto San Paolo. Eurispes Sardegna in accordo con la Regione Sardegna e il comune di Loiri Porto San Paolo hanno organizzato un convegno sulla nautica ed in particolare sul charter nautico in Sardegna, che si svolgerà domani 8 novembre alle ore 16.30 presso l’aula delle farfalle c/o delegazione comunale di Porto San Paolo in viale Pietro Nenni.

LEGGI ANCHE: Nelle scuole di Loiri Porto San Paolo si imparano le tradizioni

Per la presentazione dello studio condotto dall’Eurispes saranno presenti Gerolamo Balata segretario generale e Direttore Eurispes Sardegna, Carlo Marcetti, Docente Universitario e Coordinatore scientifico di Eurispes Sardegna, Antonio F. Barabino Co- Fondatore e Amministratore della società Cruising Charter SRL, Vasco de Cet Marina Manager e C.E.O.

Durante l’incontro interverrà anche Giuseppe Meloni,, Vice Presidente e Assessore alla programmazione, bilancio, credito e assetto del Territorio della Regione Autonoma della Sardegna. Il sistema nautico rappresenta per il nostro territorio provinciale uno dei segmenti dell’economia con maggiori prospettive di crescita, sia in termini di ricchezza che di occupazione, per questo è necessario trovare il giusto equilibrio con la tutela delle risorse naturali, e per questo è nata l’idea di divulgare lo studio e implementare la conoscenza di questo settore, commenta il sindaco Francesco Lai.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui