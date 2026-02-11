Aggressioni a Olbia, il sindaco: “Siamo vicini ai coinvolti”

Il sindaco di Olbia sulle aggressioni ieri in città.

L’amministrazione comunale di Olbia esprime profonda vicinanza alle persone coinvolte nelle aggressioni in città, dal giovane armato di forbici ha aggredito alcuni cittadini e ha causato la morte di un cane. Le forze dell’ordine sono intervenute con tempestività, riportando la situazione sotto controllo e garantendo la sicurezza pubblica.

Il Comune segue con attenzione l’evolversi delle indagini, confidando nel lavoro delle autorità competenti affinché venga fatta piena luce sull’accaduto. Il Sindaco Settimo Nizzi così commenta: ”Siamo profondamente colpiti da quanto accaduto e siamo vicini alle persone coinvolte in questo episodio doloroso. Olbia è una città accogliente e solidale, e un singolo gesto criminale non rappresenta né definisce la nostra comunità. I delinquenti esistono purtroppo in ogni parte del mondo: ciò che conta è la capacità di una città di reagire con unità, responsabilità e fiducia nelle istituzioni. Ringraziamo le forze dell’ordine per il loro intervento e tutti i cittadini che, con senso civico, hanno collaborato in un momento così delicato”.

