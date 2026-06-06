Sinner lascia la Gallura con Hasanovic dopo una settimana di relax

Si conclude il viaggio di Sinner in Gallura.

Dopo alcuni giorni trascorsi lontano dai campi da gioco, Jannik Sinner ha lasciato la Sardegna insieme alla compagna Laila Hasanovic, concludendo una permanenza sull’isola durata circa una settimana. I due sono stati notati all’aeroporto di Olbia poco prima di imbarcarsi su un volo diretto a Bolzano, segnando la fine di un soggiorno dedicato al riposo.

Il tennista altoatesino, attuale numero uno del ranking mondiale, ha approfittato della pausa per recuperare energie dopo l’esperienza al Roland Garros, dove il suo percorso era stato condizionato da un malessere fisico. La parentesi sarda si inserisce quindi in un momento di transizione, utile a ritrovare equilibrio in vista dei prossimi impegni sportivi.

Nel frattempo, a Porto Rafael la presenza di Sinner non passa inosservata. Nel piccolo borgo affacciato sul mare, situato nel territorio di Palau, si parla da tempo della residenza che il campione starebbe realizzando in una delle zone più suggestive dell’area. Secondo quanto circola tra i residenti, l’abitazione sarebbe ormai prossima al completamento e si troverebbe in posizione dominante rispetto al villaggio.

Porto Rafael, noto per la sua origine legata all’iniziativa di Rafael Neville Rubiu, Conte di Berlanga y del Duero, rappresenta da anni una meta frequentata da personalità del mondo dello spettacolo e dello sport. In questo contesto, la presenza di Sinner e della modella danese Laila Hasanovic si inserisce con naturalezza, anche alla luce del loro legame ormai consolidato con la località.

Entrambi risultano infatti da tempo habitué della zona, dove trascorrono periodi di vacanza lontano dall’attenzione mediatica più intensa. La recente permanenza sull’isola conferma questo rapporto con il territorio, destinato probabilmente a rafforzarsi una volta completata la nuova abitazione. La partenza da Olbia chiude dunque un capitolo breve ma significativo, caratterizzato da momenti di tranquillità e riservatezza, prima del ritorno agli impegni professionali che attendono il tennista nelle prossime settimane.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui