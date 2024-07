Alla Camera le strade Olbia-Santa Teresa e per Tempio

La Gallura è cresciuta, ma non la sua rete viaria: il problema delle strade di Olbia e Tempio arriva alla Camera. Su richiesta del deputato leghista-gallurese Dario Giagoni il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha fatto il punto della situazione. Proprio in questo è un periodo i nodi vengono al pettine con le arterie galluresi che sono prese d’assalto da migliaia e migliaia di automobili arrivate da fuori. Un sovraccarico che genera code e traffico in varie direzioni. Capita in tutte le vie d’accesso e uscita da Olbia, ma anche sulle costiere, sulle strade interne e sull’importante collegamento tra Olbia, Arzachena, Palau (La Maddalena) e Santa Teresa Gallura.

“Gli interventi di miglioramento rappresentano priorità assolute per rispondere alle esigenze del territorio e risolvere i problemi di mobilità dei sardi, dopo decenni di troppi no”, ha dichiarato il leader leghista al Question time. Per il deputato Giagoni, si tratta di una risposta esaustiva che fa svanire i timori lunghi più di vent’anni. “Possono quindi tirare un ulteriore sospiro di sollievo isolani, turisti, autotrasportatori, motociclisti, ciclisti, medici, chi opera nelle ambulanze, studenti, lavoratori. Insomma, tutti coloro che ogni giorno percorrono chilometri su questo tratto di strada e che rischiano di finire coinvolti in incidenti, proprio a causa del tratto pericoloso dell’arteria di collegamento”.

Il programma secondo Salvini

Il ministro dei Trasporto e Infrastrutture ha anche ricordato il cronoprogramma degli interventi per l’adeguamento della rete stradale gallurese. “Per quanto riguarda il primo lotto, cioè la tratta Olbia Nord fino al km 330+800 San Giovanni, al momento, si è ancora in attesa del completamento della procedura di valutazione di impatto ambientale sul progetto di Fattibilità Tecnico-Economica. Per il secondo lotto, invece, cioè la tratta Arzachena Nord-Palau, si è conclusa la progettazione definitiva, trasmessa al Commissario straordinario per l’avvio delle procedure ambientali”.

“A completamento dell’itinerario Olbia-Palau, per i tratti San Giovanni-Arzachena e Palau-Santa Teresa Gallura, invece, è in fase di perfezionamento la redazione del quadro esigenziale per la successiva redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali. Novità anche per la Settentrionale Sarda 127, in relazione alla quale il ministro ha sottolineato che «si è conclusa la progettazione definitiva del Completamento della circonvallazione di Tempio mentre è in corso quella del tratto Scala Ruja –Tempio“.

