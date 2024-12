Vaccini in Gallura, oltre 12mila adesioni dall’inizio della campagna

La campagna di vaccinazione in Gallura.

Sono più di 12mila le persone che dall’inizio della campagna, iniziata lo scorso 21 ottobre, si sono sottoposte a vaccinazione nei Centri Vaccinali, negli ambulatori dei Medici di Medicina Generale e durante gli open day promossi dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Asl Gallura in accordo con le amministrazioni comunali che ne hanno fatto richiesta. La tabella di marcia rispecchia quella della campagna 2023/2024, quando l’attività di prevenzione si chiuse ad aprile con poco più di 15mila adesioni.

Sono 7.900 le dosi di vaccino somministrate finora da medici e pediatri, circa 4.500 quelle offerte dal personale del Sisp della Asl Gallura. “Stiamo per entrare nel periodo più critico della stagione e per evitare una massiccia diffusione del virus influenzale è opportuno che soprattutto le categorie più a rischio, bambini, fragili e over 60, si sottopongano alla vaccinazione che per loro è gratuita”, ricorda la direttrice del Dipartimento di Prevenzione Area Medica, dottoressa Liana Ragaglia.

“Un elemento importante – sottolinea la Referente del Settore Vaccinazioni, dottoressa Maria Adelia Aini – è la disponibilità di vaccini differenziati per fasce d’età e per capacità di risposta immunitaria. Le persone che hanno una ridotta risposta immunitaria possono usufruire di vaccini adiuvati o ad alto dosaggio, per una protezione di lunga durata. Abbiamo anche la disponibilità di vaccini spray nasali rivolti a bambini e giovani dai 2 ai 17 anni d’età. Stiamo dando risposte, inoltre, sul territorio, promuovendo open day vaccinali nei Comuni che ci hanno fatto questo tipo di richiesta. Assieme al vaccino antinfluenzale proponiamo agli utenti anche uno tra i vaccini anti Herpes Zooster, anti Pneumococco e anti Covid-19″.

Il servizio è attivo a Olbia nell’ex ospedale San Giovanni di Dio con ingresso da via Borromini, al piano terra. Per prenotare la vaccinazione si possono contattare i numeri 366/8123059 e 366/8115859, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11. A Tempio Pausania la sede è nell’Ospedale Paolo Dettori: ci si potrà recare senza appuntamento dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 10.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui