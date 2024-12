Addio ad Andrea Mendola, l’ultimo saluto a Palau

L’ultimo saluto ad Andrea Mendola di Palau.

Palau piange la scomparsa di Andrea Mendola, venuto a mancare all’età di 78 anni. La triste notizia è stata data dai suoi cari, che lo ricordano con affetto e gratitudine per il suo esempio di vita. Andrea lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia: la moglie Rita, i figli Lavinia, Paolo con Patrizia, Francesca con Alberto, oltre agli adorati nipoti Luca, Simone, Andrea e Antonio, e ai numerosi parenti che lo hanno amato.

Il funerale si è svolto ieri alle ore 15 nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie di Palau, con partenza dalla casa dell’estinto in località Monticanu. Una cerimonia che ha segnato l’ultimo saluto a un uomo che, nel corso della sua vita, ha lasciato un caro ricordo. Andrea Mendola sarà ricordato non solo per il suo carattere gentile e premuroso, ma anche per l’affetto che ha sempre dimostrato verso la sua famiglia e la sua terra.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui