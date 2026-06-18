Weekend tra Olbia e Gallura: cinema, musica, tradizioni e cultura

La Gallura si prepara a vivere un fine settimana e un inizio d’estate all’insegna della cultura, della musica e delle tradizioni popolari. Da Olbia a Golfo Aranci, passando per Badesi e Santa Teresa Gallura, il calendario degli appuntamenti offre occasioni per ogni età: festival cinematografici, incontri letterari, mostre, grandi concerti e feste che celebrano l’identità del territorio.

Festival Cinema di Tavolara – Olbia e territorio

Si riaccendono i riflettori su uno degli appuntamenti culturali più amati della Sardegna. Il Festival Cinema di Tavolara – Una Notte in Italia torna per la sua 36ª edizione con una serie di anteprime che anticipano il programma estivo, intrecciando cinema, musica e paesaggio in alcuni degli scenari più suggestivi della Gallura.

Il programma prende il via con il seminario “Musica per film” a Olbia, prosegue con la proiezione di Némos. Andando per mare a Porto Rotondo. Un percorso culturale che conferma il Festival come uno dei punti di riferimento del panorama cinematografico nazionale.

Borsa Internazionale del Turismo UNESCO – Olbia

Il Museo Archeologico di Olbia ospita la Borsa Internazionale del Turismo UNESCO, una manifestazione che mette al centro il dialogo tra patrimonio culturale, sostenibilità e promozione turistica. L’evento riunisce operatori, istituzioni ed esperti per riflettere sul futuro del turismo legato ai territori riconosciuti dall’UNESCO.

Un appuntamento che guarda oltre la semplice promozione turistica e punta a valorizzare l’identità culturale e ambientale dei territori, creando nuove opportunità di sviluppo e collaborazione internazionale.

“Junk Food – Lo spreco alimentare” – Olbia

Un’esposizione che invita a riflettere sulle abitudini quotidiane e sul rapporto con il cibo. La mostra “Junk Food – Lo spreco alimentare” affronta con un linguaggio accessibile e coinvolgente uno dei temi più attuali del nostro tempo: il consumo consapevole e la riduzione degli sprechi.

Attraverso pannelli informativi, contenuti multimediali e percorsi educativi, l’esposizione sensibilizza visitatori di ogni età sull’importanza di adottare comportamenti più sostenibili, trasformando la visita in un’esperienza di conoscenza e responsabilità.

Antonella Nelly Barra alla Biblioteca Civica Simpliciana – Olbia

La Biblioteca Civica Simpliciana apre le sue porte a un incontro dedicato alla letteratura e al confronto culturale con Antonella Nelly Barra. Un’occasione per conoscere da vicino il percorso dell’autrice, approfondire i temi delle sue opere e dialogare direttamente con lei.

L’evento conferma il ruolo della biblioteca come luogo vivo di incontro e di crescita culturale, capace di promuovere il dibattito e avvicinare il pubblico alla lettura attraverso appuntamenti di qualità.

Benvenuto all’Estate – Badesi

A Badesi arriva ufficialmente l’estate con una grande festa pensata per residenti e visitatori. Musica, intrattenimento e momenti di aggregazione animano il paese in una serata che celebra la stagione più attesa dell’anno.

L’evento rappresenta un’occasione speciale per vivere il centro cittadino in un’atmosfera di festa e condivisione, tra spettacoli e appuntamenti che valorizzano l’accoglienza e il forte senso di comunità che caratterizza Badesi.

Zuppa di Pesce e grandi concerti – Golfo Aranci

Tradizione gastronomica e musica si incontrano a Golfo Aranci in una delle feste più amate dell’estate. La celebre zuppa di pesce torna protagonista insieme a una serata di spettacolo che vedrà esibirsi gli Istentales e la cantante Dolcenera.

Una manifestazione che unisce sapori del mare, identità locale e grande musica, attirando ogni anno migliaia di persone in uno dei borghi più affascinanti della Gallura.

Festa della Musica – Santa Teresa Gallura

Anche Santa Teresa Gallura celebra la Festa della Musica con una serie di appuntamenti che trasformano piazze e spazi pubblici in un grande palcoscenico a cielo aperto. Musicisti, artisti e appassionati si incontrano per condividere la passione per le sette note in un clima di festa e partecipazione.

L’iniziativa conferma la vocazione culturale della cittadina, che ogni estate propone eventi capaci di valorizzare il territorio e offrire occasioni di incontro tra residenti e visitatori.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

Per la zona di Cagliari e Provincia: Eventi a Cagliari

Per Sassari e Provincia: Eventi Sassari

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