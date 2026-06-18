Porto Cervo intitola la piazza all’Aga Khan, la cerimonia

La piazza di Porto Cervo intitolata all’Aga Khan.

Un’opera scultorea e una nuova denominazione toponomastica celebreranno, nel cuore di Porto Cervo, la figura del principe Karim Aga Khan, l’aristocratico che pose le basi per la nascita della Costa Smeralda. La cerimonia ufficiale, promossa dall’amministrazione comunale di Arzachena sotto la guida del primo cittadino Roberto Ragnedda, è stata fissata per le ore 19 di giovedì 9 luglio. L’evento rappresenta un momento di profonda memoria istituzionale per il territorio, segnato dalla scomparsa del fondatore avvenuta nel febbraio del 2025. All’inaugurazione del monumento prenderà parte il figlio del nobile defunto, Rahim Aga Khan V, attuale cinquantesimo imam ereditario della comunità musulmana sciita ismailita. Tale commemorazione segue temporalmente un’analoga iniziativa svoltasi nello scorso mese di gennaio presso lo scalo aeroportuale di Olbia, al quale venne associato il medesimo nome illustre alla presenza della principessa Zahra, figlia del magnate.

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Le radici di questo profondo legame con la Gallura risalgono agli anni ’60 del Novecento, epoca in cui il principe Karim Aga Khan IV rimase affascinato dalla natura selvaggia e incontaminata del litorale nord-orientale dell’isola sarda. Quell’intuizione portò, nel 1962, alla costituzione del Consorzio Costa Smeralda tramite il rilevamento e la pianificazione di ampie estensioni terriere comprese tra i territori di Olbia e Arzachena. Il progetto mirava a strutturare un comparto ricettivo d’élite che fosse in grado di preservare l’ecosistema circostante. L’iniziativa determinò l’edificazione del borgo di Porto Cervo, l’istituzione dello Yacht Club e il potenziamento di collegamenti infrastrutturali strategici, mutando un distretto prevalentemente pastorale in un fulcro internazionale dell’alta ricettività, con evidenti ricadute occupazionali e di ammodernamento sociale.

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