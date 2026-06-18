Tra granito, mare e teatro: a La Maddalena torna il festival Stone’s Life

Il festival eco-artistico Stone’s Life.

Il celebre festival eco-artistico Stone’s life, organizzato da GentiArrubiaTeatro in stretta collaborazione con la Cie Mangano Massip, torna ad animare l’incredibile scenario dell’arcipelago di La Maddalena. Anche per questa nuova edizione, il cuore della manifestazione è rappresentato da una serie di giornate interamente dedicate alla scoperta dei tesori storici e naturalistici locali.

Il programma.

Il programma unisce la valorizzazione dei musei dell’isola – tra cui spiccano il Museo di Cava Francese, il Centro di educazione ambientale del Parco presso i borghi di Stagnali e il compendio garibaldino – a imperdibili performance artistiche e laboratori interattivi. Il progetto gode del prezioso sostegno della Fondazione di Sardegna e del Comune di La Maddalena, oltre alla sinergia con MJ Tours e numerose realtà associative del territorio.

Il ricco calendario di appuntamenti culturali si apre ufficialmente nel tardo pomeriggio di venerdì 26 giugno, a partire dalle ore 18, nella suggestiva cornice di Cava Francese, situata presso le storiche cave di granito. In questa occasione il pubblico viene guidato in un’affascinante visita al Museo delle cave a cura di Tommaso Gamboni, in rappresentanza dell’Associazione naturalistica Giovanni Cesaraccio. Subito dopo la conclusione del percorso guidato, l’area museale ospita l’attesa performance intitolata Emphatia, che prevede anche il coinvolgimento diretto dei presenti attraverso un piccolo laboratorio partecipativo.

L’esplorazione del territorio maddalenino prosegue nella mattinata di sabato 4 luglio con un evento interamente via mare. Con partenza programmata alle ore 9, si svolge una suggestiva escursione in barca dedicata ai sentieri dell’isola di Spargi, un’esperienza guidata dai professionisti di MJ Tours La Maddalena per cui è richiesta la prenotazione obbligatoria ai contatti telefonici dedicati.

Il lunedì 6 luglio l’attenzione si sposta nuovamente sulla terraferma, precisamente alle ore 9, presso il Museo CEA situato nella località di Stagnali. Questa specifica giornata è pensata per accogliere famiglie e bambini, che possono partecipare a una visita guidata del museo seguita dal laboratorio didattico intitolato Sentieri Connessi. L’attività, curata da Maria Chiara Canu, ha l’obiettivo di condividere e stimolare l’empatia verso lo spazio naturale circostante.

Come partecipare.

Tutti gli eventi nascono dalla fitta rete di collaborazioni attivate dal festival con istituzioni e associazioni di rilievo, tra cui il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, ProNatura La Maddalena, Isule, Panathlon Club, Sportisola e ARIA Performing Art Festival. Per ricevere maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione e per tutti i dettagli organizzativi, sono attivi i contatti telefonici internazionali, l’indirizzo di posta elettronica ufficiale dell’organizzazione e il portale web Stones Life Sardegna.

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