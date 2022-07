Bonus benzina di 200 euro, come averlo e cosa c’è da sapere

Le istruzioni sul bonus benzina, come ottenerlo.

L’inflazione generalizzata e in costante crescita sta esasperando i cittadini a tutti i livelli. Una delle situazioni più preoccupanti riguarda i casi di chi è costretto ad adoperare l’automobile per recarsi a lavoro, atto che col crescente aumento dei costi del carburante sta rendendo sempre più proibitivo, se non antieconomico, recarsi tutti i giorni sul posto di lavoro.

Con la finalità di aiutare queste categorie di lavoratori, il governo, con decreto poi convertito nella legge n.51 del 20 maggio 2022 – oggetto di circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio, n. 27, ha stabilito la possibilità che i datori di lavoro – del settore privato, non le pubbliche amministrazioni – potranno elargire ai propri dipendenti – anche solo ad alcuni – un bonus, a dipendente, del valore di 200 euro – che dovranno essere anticipate dal datore di lavoro, che potrà poi integralmente dedurle dal reddito d’impresa – per l’acquisto di carburante per l’autotrazione – o per la ricarica di auto elettriche, in virtù del rapporto di lavoro stesso: deve essere certo e dimostrabile il nesso funzionale del bonus con la necessità di eseguire le prestazioni di lavoro.

Il “bonus benzina” o “bonus carburante” non concorrerà alla formazione del reddito del dipendente, pertanto sarà esentasse anche per il lavoratore e si aggiunge ad altri “aiuti” o benefit – elargizione di beni o servizi da parte del datore di lavoro fino a 258 euro – già previsti dalla legge in via generalizzata.

Infine, la concessione del bonus non è legata a limiti reddituali. Il bonus verrà concesso solo a discrezione del datore di lavoro e per l’importo da lui deciso, fino a un massimo di 200 euro, entro il 31 dicembre 2022. I lavoratori a cui verrà concesso potranno usufruirne fino alla data di scadenza riportata nel buono stesso, che potrà anche essere cumulativo di tutte le 200 euro.