Tutto pronto per la ”Festa del Gusto Internazionale” a Golfo Aranci

La Festa del Gusto Internazionale torna a Golfo Aranci stasera.

Da stasera, 9 luglio al 13, Piazza Cossiga, a Golfo Aranci, si trasforma nel cuore pulsante dell’estate gallurese con la settima edizione della Festa del Gusto Internazionale, cinque giorni di sapori, musica e convivialità sotto le stelle. Un evento che unisce la tradizione sarda alle cucine del mondo, con oltre 50 specialità gastronomiche da assaporare ogni sera.

Un viaggio tra i sapori del pianeta.

Dalla Sardegna con il maialetto arrosto e le fritture di mare, passando per i classici italiani come carbonara, panzerotti e caciocavallo impiccato, fino a piatti internazionali come paella, churrasco, smashburger e onighiri: ogni stand è una tappa di un itinerario culinario senza confini. Il bello? Puoi creare il tuo menù personalizzato ogni sera.

Birre dal mondo.

Accanto al cibo, la Festa della Birra Internazionale propone un’ampia selezione: birrifici artigianali sardi, grandi marchi italiani e icone globali come Guinness, Leffe, Corona e Desperados.

Ogni sera uno spettacolo diverso.

Mercoledì 9 luglio: grande inaugurazione con Alexis Castor, direttamente da Cuba, per una serata a ritmo latino.

Dal 10 al 13 luglio: DJ set, animazione e spettacoli ogni sera, con atmosfere che spaziano dal pop al folk internazionale.

Lunedì 14 luglio: si cambia registro con Revivas ’80, serata revival con Sandy Marton, Lady Violet e DJ Carlo Oliva.

Martedì 15 luglio: gran finale per famiglie con il Cartoon Show, musical con i personaggi dei cartoni più amati.

Info utili: tutti gli eventi si svolgono in Piazza Cossiga, dalle 18:00 alle 00:30. L’ingresso è gratuito, si pagano solo le consumazioni. Un’occasione perfetta per chi cerca gusto, musica e divertimento in riva al mare. A Golfo Aranci, l’estate si assapora. E ogni sera è un viaggio diverso.

