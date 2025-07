Lutto cittadino a Tempio per la morte di Gaia Costa

Proclamato il lutto cittadino a Tempio Pausania.

Tutti gli eventi pubblici previsti a Tempio Pausania, incluso il Faber Festival, sono stati annullati per lutto cittadino e rinviati a data da destinarsi. La decisione è arrivata all’indomani della tragica morte di Gaia Costa, 24 anni, originaria della città, investita da un Suv mentre attraversava via Aga Khan a Porto Cervo. Il drammatico incidente è avvenuto poco dopo le 13:30, in un momento in cui, secondo le prime ricostruzioni, la giovane aveva appena parcheggiato l’auto e stava per raggiungere il posto di lavoro. L’impatto è stato violentissimo e per Gaia non c’è stato nulla da fare.

“Certo di interpretare il sentimento della comunità tempiese di umana vicinanza verso il dolore della famiglia Costa, mentre mi appresto a proclamare il lutto cittadino, invito tutti a vivere queste giornate con sobrietà e rispetto”, ha dichiarato il sindaco Gianni Addis, comunicando la sospensione di ogni manifestazione in programma.

I soccorsi del 118 sono giunti rapidamente sul posto, ma ogni tentativo di salvarla si è rivelato inutile. Le indagini, affidate ai carabinieri di Porto Cervo e al reparto territoriale di Olbia, proseguono. Alla guida del Suv una turista tedesca, sotto shock, negativa all’alcoltest. La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.

