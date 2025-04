Tempio ospita la mostra-concorso “Sé, l’Altro e l’Invisibile”

La mostra in programma a Tempio Pausania.

A Tempio Pausania si torna a parlare di arte e giovani con la seconda edizione della mostra-concorso “Sé, l’Altro e l’Invisibile”, un’iniziativa che coinvolge in prima linea gli studenti e i docenti dell’Istituto di istruzione superiore “Dettori – De André” di Tempio e Olbia, promossa dall’Istituto Euromediterraneo. L’evento, in programma dal 7 al 14 maggio 2025 nei locali scolastici di viale Don Sturzo, si propone come spazio di riflessione e dialogo attraverso il linguaggio dell’arte, offrendo uno spunto profondo e attuale: indagare la relazione tra l’identità personale, l’altro e quella dimensione invisibile che lega e al tempo stesso trascende le esistenze.

Il tema scelto per questa edizione invita a interrogarsi sulla natura umana, sull’intreccio tra individualità e relazioni, in un mondo dove l’empatia e l’ascolto dell’altro sembrano sempre più messi alla prova. Le opere in mostra, realizzate dagli studenti, spaziano tra scultura, pittura, disegno, grafica e fotografia, e intendono dare corpo a quel “non detto” che spesso resta celato nella quotidianità. Attraverso l’arte, dunque, i partecipanti cercano di dare voce a emozioni e interrogativi che parlano di legami, memoria e spiritualità, rivelando il bisogno profondo di riconoscimento e connessione.

L’esposizione prenderà forma nei giorni precedenti all’inaugurazione, con l’allestimento previsto per il 5 e 6 maggio, mentre l’apertura ufficiale avverrà il 7 maggio alle ore 15:30. La chiusura della rassegna sarà accompagnata da una cerimonia di premiazione, in programma il 14 maggio alle ore 9:30, alla presenza di studenti, insegnanti, cittadini e rappresentanti istituzionali.

