Tutto pronto per il carnevale estivo di Tempio in tour a Golfo Aranci

Il programma del carnevale estivo a Golfo Aranci.

Manca ormai poco per il carnevale estivo di Golfo Aranci. Non tradirà le attese dei tanti che nel cuore dell’estate golfoarancina, hanno deciso di farsi trascinare dalla lucida follia de Lu Carrasciali Timpiesu 2024 in Tour. Una iniziativa inserita nel cartellone estivo del” Golfo Aranci Mon Amour”, organizzata dalla Proloco di Tempio Pausania.

Saranno cinque i carri allegorici, con figuranti al seguito che il 10 agosto dalle ore 21,00 coloreranno il lungo mare di Golfo Aranci, trascinando in un vortice di allegria contagiosa, turisti, residenti e curiosi. Ecco i protagonisti dell’attesa sfilata: Quelli del Carnevale, la Cionfra, i Vampiri, Finchè la barca fa, a loro si aggiunge la popolana Mannena, ormai regina incontrastata della festa popolare più amata e conosciuta.

Del corteo anche gli Sbandati di Aggius, l’atteso Gruppo Brasiliano formato da tredici bellissime ballerine, Li Maccioni Lurisinchi, Li Marinai di Golfo Aranci e primo fra tutti Frisgiola, mascotte e simbolo della festa carnevalesca.

Si prevede un corteo lungo, colorato e rumoroso, grazie alla presenza di centinaia di figuranti che si muoveranno dietro i carri. Le musiche tipiche de Lu Carrasciali Timpiesu, saranno proposte dai trentacinque elementi della Banda Musicale “Città di Tempio” diretti dal maestro Francesco Fara. Tonino Pirrigheddu, presidente della Pro Loco di tempio Pausania, sta predisponendo le complesse operazioni di trasporto dei giganteschi carri allegorici.

Il lungo corteo partirà dal distributore all’ingresso del centro, proseguirà sulla via principale, affronterà il lungomare e si fermerà in Piazza Cossiga, dove, sul grande palco, si esibiranno gli ospiti. I turisti saranno accompagnati verso la festa, candidata a patrimonio immateriale dell’Unesco, dal commento di Fausto Pischedda e Maria Pintore. Una volta raggiunto il grande palco, il testimone passerà a Daniele Monachella e Gianni Careddu Panu che introdurranno gli ospiti. Non mancheranno sorprese e allegorie dell’ultima ora, sorprese e gustose arringhe condite di sana satira.

La serata finirà a tarda notte dopo l’esibizione live degli Ultrasound e il Dj set fino all’alba. Lu Carrasciali Timpiesu in Tour è organizzato dalla Proloco di Tempio Pausania, con il contributo del Comune di Golfo Aranci, in collaborazione con la Proloco di Golfo Aranci.

