Fedez si riprende e infiamma il Billonaire assieme a Briatore

Fedez con Briatore scatenato a Porto Cervo.

Dopo il ricovero all’ospedale e l’annullamento del concerto in Puglia, Fedez è rimasto in Costa Smeralda e si sta riprendendo dal problema di salute che lo ha colpito mentre era in volo dall’aeroporto di Olbia. Il rapper, dopo essere stato dimesso, si è concesso un po’ di mare.

Poi la sera si è scatenato al Billionaire, esclusivo locale di Porto Cervo, dove si è scatenato assieme al proprietario, Flavio Briatore. Qui ha fatto ballare tutto il locale con le sue canzoni estive che fanno parte del suo repertorio musicale, compreso il nuovo singolo Sexy Shop. L’artista appare finalmente più in forma dopo la disavventura dei giorni scorsi ed è per questo che ci sono state delle critiche.

Fedez ha mostrato i referti del suo ricovero e se l’è presa con i giornalisti riguardo alle polemiche sul fatto che il rapper dopo le dimissioni si è goduto un po’ di mare. L’artista ha fatto sapere di essere stato accusato di essersi fatto ricoverare per hype e per annullare il suo concerto. Così ha mostrato tutti i documenti rilasciati dall’ospedale che attestano la veridicità del suo ricovero.

