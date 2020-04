Fondata l’associazione Centro Commerciale Naturale Golfo Aranci.

Oggi, si è costituita l’associazione Centro Commerciale Naturale Golfo Aranci che ha come scopo primario la promozione, la tutela e la conoscenza delle attività turistiche, commerciali e culturali del proprio Comune.

In tempi di coronavirus, crisi economica accelerata dalla clausura forzata, questa è una notizia importante per Golfo Aranci e per tutto il territorio circostante. L’associazione, che vede alla presidenza Giovanna Francesca Gaudino, verrà coadiuvata da un direttivo entusiasta e creativo, che si farà interprete delle molteplici istanze, dei problemi di settore e delle trasformazioni in atto nella società civile di tutta Golfo Aranci.

Il Centro Commerciale Naturale Golfo Aranci collaborerà con tutte le istituzioni, in primis il Comune, mantenendosi comunque quale soggetto libero, pluralista, indipendente che si adopererà per promuovere forme ed iniziative sociali, culturali, umanitarie, lavorative e sportive che tendono alla riscoperta del tessuto comunitario cittadino. Sarà intento primario, con tutti gli associati, di salvaguardare e difendere le identità lavorative locali, valorizzare beni e cultura di Golfo Aranci, promuovere la socialità e la solidarietà come valori assoluti, con l’intento di costruire una esperienza condivisa che diventi per tutti una educazione alla responsabilità, alla partecipazione, al sapersi donare.

Quanto prima, e quando sarà consentito da norme e regolamenti, l’associazione ed il suo direttivo che si sono adoperate per aprire- grazie all’adesione ed alla partecipazione degli associati – il conto economico, si presenteranno pubblicamente, in quell’occasione saranno indicate alla cittadinanza le linee guida, le idee e le prime iniziative in cantiere per Golfo Aranci.

