Il programma dell’amministrazione comunale di Olbia.

Dopo la costituzione dei gruppi e le commissioni consiliari a Olbia, ora si entra nel vivo delle azioni che l’amministrazione comunale, con il nuovo Consiglio, metterà in campo durante questa legislatura. L’aspetto che la città avrà nei prossimi 5 anni è stato annunciato attraverso una serie di programmi del sindaco Settimo Nizzi.

Rischio idrogeologico e sicurezza.

Il punto più importante discusso in aula consiliare dal primo cittadino è quello del rischio idrogeologico, attraverso l’approvazione della variante del Pai. “Il nostro programma è che entro il mese adotteremo la variante del piano idrogeologico – dichiara il primo cittadino – Ci siamo sempre adoperati e continuiamo a farlo sulla principale difficoltà che oggi la città vive e in questi giorni la paura è stata tanta, nonostante l’enorme preparazione dei dipendenti del Comune, dei funzionari, dirigenti, della polizia locale e associazioni di categoria e di chi ha responsabilità nella salvaguardia dei cittadini. Mettere in sicurezza la città, salvarci dal rischio idrogeologico, abbiamo fatto tanto, stiamo lavorando e lavoreremo. Abbiamo messo le basi affinché Olbia abbia un progetto importante, ormai condiviso”.

Un altro progetto è quello di videosorvegliare la città, per prevenire gli atti vandalici e i lanciatori di sacchetti. Il Comune ha partecipato a un bando per l’installazione delle telecamere in molte aree di Olbia, dal centro alla periferia, proprio per prevenire questi episodi. Altri obiettivi annunciati riguardano la riqualificazione delle scuole comunali, per dare maggiori spazi ai bambini, sia dentro che fuori dalle aule. Gli istituti di Olbia, entro cinque anni, avranno quindi cortili più grandi e più aule, per ridurre le “classi pollaio”, un problema che da sempre affligge gli istituti cittadini. Il primo progetto riguarda quello della scuola dell’infanzia di via Veronese, dove gli spazi esterni saranno resi più funzionali.

Spazio anche alla cultura, con il progetto dell’Università nel centro storico e l’accreditamento del museo di Olbia, dove tra i programmi dell’amministrazione comunale c’è quello di riaprirlo e alla sanità, dove Nizzi ha promesso che si batterà affinché la Regione garantisca il diritto alla salute. “Ci siamo posti degli obiettivi importanti, il lavoro, l’inclusione, il territorio, l’ambiente, la sicurezza, il turismo, lo sport, la cultura e l’università ma sopratutto lo sviluppo digitale della nostra città”, afferma il primo cittadino.