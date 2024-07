Una pista per la scomparsa di Michael, la madre: “Cercatelo ad Arzachena”

Michael Frison potrebbe essere ad Arzachena.

Ancora nessuna notizia per Michael Frison, il giovane scomparso sabato scorso vicino a Luogosanto. Il 25enne potrebbe però essere ad Arzachena, stando ad alcune segnalazioni di questa mattina. E’ la madre del ragazzo, disperata, ad aver avuto notizie su dove si potrebbe trovare il giovane.

La donna ha pubblicato un appello sui social: “A tutte le persone di Arzachena – è l’appello della madre Cristina Pittalis – vi prego uscite di casa e cercate Michael. C’è stata una segnalazione alquanto certa che si trovi ad Arzachena, è stato visto alle 9:30 di stamane e ho ricevuto notizia solo qualche minuto fa. Le forze dell’ordine stanno verificando la segnalazione, ma è importante che qualcuno sia sul posto adesso”. Nelle scorse ore anche Valledoria è stata in apprensione per la scomparsa di una donna. L’anziana poi è stata ritrovata, fortunatamente salva, mentre Carla Visentin ancora non si trova.

