Katy Perry si gode le vacanze con Orlando Bloom a Porto Cervo, nonostante le critiche

La cantante Katy Perry a Porto Cervo.

Porto Cervo ogni anno diventa meta non soltanto di vip e personaggi del mondo dello spettacolo nazionali, ma anche internazionali, come Katy Perry. La cantante è in vacanza nel meraviglioso borgo della Costa Smeralda con il suo Orlando Bloom e la piccola Daisy Dove.

Non è la prima volta che la coppia si reca in Sardegna, in particolare in Gallura, per le loro vacanze estive. Sia la cantante che l’attore americani si stanno godendo il loro riposo dopo diversi impegni professionali. La cantante, idolo pop dei primi anni Duemila, era ad una sfilata di Dolce & Gabbana al Forte Village, i primi di luglio ed è fresca dell’uscita del suo singolo “Woman’s World“.

Ma le sue vacanze estive sono state turbate da tante critiche che la cantante ha ricevuto sui social e dalla stampa, dopo la pubblicazione del videoclip del suo singolo, lo scorso 12 luglio. Questo perché la sua canzone è un inno alle donne, ma co-prodotta da Dr. Luke, che ha delle accuse per violenza sessuale. Ma lei intanto si gode le vacanze e sembra non preoccuparsene.

