Dolore a Golfo Aranci per la scomparsa di Suor Lina, aveva 92 anni

Addio a Suor Lina Marongiu.

Dolore a Olbia e Golfo Aranci per la scomparsa di Suor Lina Marongiu. La religiosa, volata in cielo a 92 anni, ha dedicato la sua vita a Dio e ai più fragili, come i disabili dell’Istituto “Bambin Gesù“, a Olbia. Con amore e dedizione, si è anche presa cura dei bambini nelle scuole dell’infanzia di Bessude, Golfo Aranci e Sassari.

In 67 anni si è dedicata anche alla catechesi e di evangelizzazione in molte parrocchie della Sardegna e in Brasile e alla santificazione dei sacerdoti. Purtroppo negli ultimi anni ha necessitato di cure, assistita da altre consorelle e dal personale della Casa “San Giuseppe” di Golfo Aranci. Ad annunciare la sua scomparsa è la Congregazione Missionaria delle Figlie di Gesù Crocifisso con un post via social, i quali hanno annunciato che i funerali di Suor Lina Marongiu si terranno martedì 14 gennaio alle ore 09:30 nella Chiesa Parrocchiale di Golfo Aranci.

