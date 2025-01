Ancora fermo il traghetto che collega la Corsica con Golfo Aranci

Passeggeri bloccati a causa dello stop del traghetto per la Corsica.

Altro giorno di disagi per i passeggeri della tratta che collega la Sardegna alla Corsica. A causa delle condizioni meteo, il traghetto che viaggia tra Golfo Aranci e Porto Vecchio è ancora fermo al porto, con prossima partenza prevista per mercoledì.

Prevista inizialmente lo scorso sabato, la tratta ha continuato a subire continue cancellazioni a causa del vento e delle condizioni meteorologiche. Una situazione che ha peggiorato le condizioni del viaggiatori pendolari, spesso lavoratori che si recano in entrambe le isole per rapporti commerciali. Ad oggi non sono state trovate ulteriori soluzioni né per ripristinare la tratta Santa Teresa-Bonifacio (la più breve) né per sostituire le corse cancellate.

La Moby Zaza doveva essere una soluzione temporanea per porre fine ai disagi della continuità territoriale tra Sardegna e Corsica, ma i disagi purtroppo non sono finiti, rendendo un’odissea anche questo collegamento.

