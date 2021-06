Entrano nel vivo le riprese della Sirenetta a Golfo Aranci: Cala Moresca off limits

Le riprese della Sirenetta a Golfo Aranci.

A Golfo Aranci entrano nel vivo le riprese per il remake del film d’animazione La Sirenetta, sulla spiaggia di Cala Moresca. Intanto proprio ieri all’aeroporto di Olbia è atterrato l’aereo con a bordo il cast del film.

Massimo riserbo sulle scene girate, la strada di accesso risulta infatti interdetta per tenere alla larga i curiosi. Dal 9 all’11 giugno inoltre verranno utilizzate cinque barche in legno di scena e dei gommoni a supporto degli allestimenti per delle riprese cinematografiche nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Cala Moresca.

Per questi giorni l’Ufficio Circondariale Marittimo Golfo Aranci ha interdetto la sosta, l’ancoraggio, con qualunque unità e qualsiasi attività subacquea di superficie, nello specchio acqueo delimitato dai punti individuati dalle seguenti coordinate:





