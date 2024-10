Cinque giorni di festa a Golfo Aranci.

Si apre oggi un lunghissimo fine settimana che arriverà fino al 4 novembre caratterizzato da eventi ed iniziative che tengono altissima l’attenzione su Golfo Aranci. Saranno cinque giorni che abbracceranno il divertimento per i più piccoli con Halloween, musica e buona birra e momenti di riflessione e arricchimento per le celebrazioni del 4 novembre. L’impegno dell’amministrazione Fasolino è sempre quello di massimizzare le presenze in paese anche nel mese di novembre, andando oltre la stagionalità.

Si parte il 31 ottobre con eventi che ci portano a far vivere Halloween con parate, feste, laboratori e giochi d’animazione tutto pensato per il divertimento dei più piccoli. In piazza Cossiga giovedì e venerdì troverà posto anche la casa degli Addams, un vero e proprio edificio caratterizzato dalle atmosfere più tipiche della notte che fa più paura nel corso dell’anno. Da venerdì mattina lo show riprende con gli stessi personaggi.

Sabato e domenica uniamo “Golfo d’Amare” con “Golfo Aranci c’è fermento” per formare un irresistibile format unico composto da musica, dj set, band e buona birra. Dal pomeriggio di sabato fino a tutta la giornata di domenica, note musicali e birra scorreranno per le vie del paese.

Il 4 novembre al mattino terremo come sempre al Monumento ai Caduti un momento di ricordo e di celebrazione in occasione del Giorno dell’Unità nazionale e festa delle Forze Armate. Chiuderemo la giornata nel pomeriggio all’Hotel Gabbiano Azzurro con un convegno organizzato dalla Pro Loco per ricordare gli eventi bellici delle Grande Guerra. All’evento parteciperà il nostro Coro Sos Astores. Un ricchissimo programma di manifestazioni pensate per tutti e siamo sicuri che saranno tantissimi coloro che ci verranno a trovare a Golfo Aranci.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui