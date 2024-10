Un 52enne di Olbia è finito in carcere.

Un 53enne di Olbia, F. M., è stato trasferito in carcere dopo aver minacciato l’ex compagna con acido e benzina. Arrestato il 18 ottobre, era agli arresti domiciliari ma ha continuato a perseguitarla.

Su richiesta del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio ha accolto l’istanza di aggravamento della misura. La vittima, in fuga dall’ex, aveva contattato il 112 per denunciare minacce con un coltello e tentativi di speronamento.

Durante l’arresto, i carabinieri hanno trovato nell’auto di F. M. coltelli, una mazza da baseball e sostanze chimiche. Ora si trova nel carcere di Bancali a Sassari.

