Il programma dell’estate a Golfo Aranci.

L’assenza di eventi, quest’anno, per colpa del coronavirus è una costante dappertutto. Anche Golfo Aranci, famosa per i suoi grandi concerti, come quello di Gianna Nannini, non ha potuto far da meno. Sia per le misure legate al contenimento della pandemia e sia per la difficoltà di programmare le entrate economiche dell’estate, in parte legate alla tassa di soggiorno.

”Sarà necessario capire quanta disponibilità di risorse avremo quest’anno – spiega il sindaco Mario Mulas -. Gli eventi estivi degli scorsi anni sono stati possibili grazie al gettito dell’imposta di soggiorno. Avevamo approssimativamente calcolato un incasso che si aggirava intorno alle 750mila euro, ma a causa della pandemia sicuramente non riusciremo a raggiungere queste cifre e di conseguenza dovremmo modificare anche il palinsesto dedicato all’intrattenimento”.

Si sta lavorando, quindi, all’organizzazione del calendario, in attesa di conoscere le risorse economiche, che si avranno a disposizione. Ma, intanto, arriva la prima conferma: i tradizionali fuochi d’artificio si faranno. Lo spettacolo pirotecnico sul mare è diventato negli anni sempre più famoso, richiamando molti visitatori. Per altri eventi, invece, bisognerà attendere probabilmente dopo Ferragosto.

