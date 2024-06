Una mostra ed un ospite speciale per la festa della Madonna Consolata di Olbia

La festa organizzata dai Missionari della Consolata a Olbia.

I Missionari della Consolata, come ogni anno, celebrano a Olbia la festa della Madonna Consolata con un momento di profonda spiritualità e animazione missionaria. Quest’anno, la celebrazione si arricchirà con l’inaugurazione di una mostra dedicata alla Mongolia, che illustrerà il lavoro svolto dai Missionari della Consolata in questo paese. I visitatori avranno l’opportunità di visionare un documentario in cui il Cardinale Marengo Giorgio e alcune missionarie condivideranno le loro esperienze di evangelizzazione.

La festa si terrà il 22 giugno alle ore 19.00 presso la casa dei Missionari della Consolata, situata in Via Venafiorita, 66. L’evento sarà presieduto da padre Luca Bovio, segretario nazionale delle Opere Missionarie Pontificie in Polonia.

In preparazione alla festa, dal 19 al 21 giugno si terrà un triduo di preghiera per ringraziare per i 50 anni di presenza dei Missionari della Consolata nella città di Olbia e per celebrare l’annuncio della prossima canonizzazione del Beato Giuseppe Allamano, fondatore dei Missionari della Consolata.

Padre Gianfranco Zintu, superiore della comunità di Olbia: “Invitiamo tutti a partecipare a questo evento di grande significato spirituale e missionario, che oltre ad onorare la Madonna Consolata, rappresenterà un’occasione per crescere nella nostra vocazione missionaria”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui