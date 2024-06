Fasolino nomina la Giunta, chi sono assessori e consiglieri di Golfo Aranci

Ecco la nuova Giunta di Golfo Aranci.

Ventiquattro ore dopo l’ingresso in Municipio il nuovo sindaco di Golfo Aranci, Giuseppe Fasolino, ha

conferito stamattina le deleghe ai quattro assessori che la legge prevede. Il sindaco, rimarcando il valore

della squadra con cui si è presentato alle elezioni, ha voluto anche conferire ad ogni consigliere

comunale uno specifico incarico ad occuparsi delle tematiche più rispondenti alle loro sensibilità.

Sono stati nominati assessori: Giuseppe Langella con delega a Turismo, Programmazione e Bilancio,

Mario Fasolino con delega a Lavori Pubblici, Ambiente, Patrimonio, Trasporto pubblico locale. Manuel

Derosas con delega a Portualità, nautica, pesca, commercio e attività produttive; Marika Leoni con

delega a Pianificazione e Gestione del Territorio, Politiche abitative, edilizia privata e pubblica, condono

edilizio, prevenzione e repressione abusivismo edilizio, decoro urbano.

Giuseppe Langella è stato anche nominato vice sindaco. Inoltre il primo cittadino, ritenuto necessario delegare, per una più efficace gestione delle attività, singoli consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all’esercizio di circoscritte funzioni di collaborazione, esame e cura su particolari materie e attività ha delegato i consiglieri.

Stefania Frau ad occuparsi di Pubblica istruzione, Sanità;

Cristina Pedevilla ad occuparsi di Spettacolo;

Anna Rita Lorenzini ad occuparsi di Politiche Sociali;

Gianni Bruno ad occuparsi di Sport;

Paolo Cano ad occuparsi della frazione di Rudalza;

Filippo Emma ad occuparsi di Protezione Civile, Polizia Locale, viabilità

Martina Deiana ad occuparsi di Politiche Giovanili.

Al Consiglio comunale che sarà chiamato ad eleggere il Presidente, Alessandra Feola verrà indicata alla

carica più alta dell’aula. Il sindaco ha presentato la sua squadra al personale del Comune e sta lavorando, fra le altre cose, alla convocazione del primo Consiglio comunale.

