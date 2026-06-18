Spiaggia del Relitto a Caprera, esce il francobollo del Mimit

Il francobollo della spiaggia del Relitto a Caprera.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso oggi un nuovo francobollo ordinario dedicato alla spiaggia del Relitto, situata sull’isola di Caprera, all’interno della serie tematica denominata “Il patrimonio naturale e paesaggistico”. La produzione del valore bollato, curata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ammonta a un totale di 180.012 pezzi. L’officina carte valori ha utilizzato la tecnica della rotocalcografia su un supporto cartaceo bianco, patinato, neutro e autoadesivo, provvisto di sbiancante ottico, seguendo il disegno originale predisposto da Emanuela L’Abate.

L’illustrazione principale si sviluppa all’interno di una cornice che ospita, lungo il margine destro, un nastro tricolore volto a richiamare le peculiarità paesaggistiche del territorio nazionale. Al centro della vignetta spicca il litorale della celebre insenatura sarda, collocata nell’area protetta dell’Arcipelago di La Maddalena e circondata da una fitta flora locale. La denominazione del sito deriva dalla presenza visibile sul bagnasciuga dei resti di una vecchia imbarcazione a motore e a vela, distrutta da un rogo e colata a picco nel 1955. La rappresentazione grafica gioca sul contrasto visivo tra la limpidezza marina e la chiarezza della sabbia. L’impostazione grafica viene completata dalle diciture in stampato che riportano la dicitura della località, la menzione dello Stato emittente e lo scaglione tariffario identificato dalla lettera B.

“Situata nell’Arcipelago di La Maddalena, l’isola di Caprera è tra le più rappresentative del patrimonio naturale italiano, caratterizzata da coste frastagliate, acque cristalline e una rigogliosa macchia mediterranea. Il suo nome è legato alla figura di Giuseppe Garibaldi, che qui trascorse gli ultimi anni della sua vita; la sua dimora, oggi museo, costituisce un importante riferimento storico e culturale. Inserita nel Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, Caprera è un esempio significativo di equilibrio tra tutela ambientale e memoria storica”, scrive Poste Italiane in una nota.

Poste Italiane ha avviato la distribuzione dell’intero set filatelico, comprensivo di tessere, cartoline e bollettini esplicativi. I collezionisti e gli utenti possono reperire gli articoli sia attraverso la piattaforma web aziendale sia visitando i presidi postali della Sardegna che dispongono dello sportello specializzato.

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