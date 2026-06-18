Pink Flamingos a Olbia, la pedalata solidale fa tappa in oncologia

L’arrivo delle Pink Flamingos a Olbia.

Un arrivo atteso, tra sorrisi e maglie rosa, ha riportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia il messaggio di forza delle Pink Flamingos, giunte anche quest’anno nel reparto di Oncologia Medica diretto dal dottor Natale Tedde. Nel primo pomeriggio di ieri, poco dopo le 14, il gruppo di cicliste ha fatto tappa nella struttura gallurese, confermando una presenza che si ripete da cinque anni e che accompagna un viaggio fatto di centinaia di chilometri, fatica e testimonianze personali.

Ad accoglierle erano presenti il direttore sanitario Roberto Passaro, la direttrice dei Servizi Socio-Sanitari Luisa Fenu e la Direttrice della Direzione Medica di Presidio Piera Pallazzoni, insieme al personale del reparto. L’incontro ha rappresentato un momento di condivisione con le pazienti, nel segno di un’iniziativa che unisce attività sportiva e sostegno umano.

“In questi giorni abbiamo raggiunto tanti luoghi di cura in tutta la Sardegna e alla fine del tour avremo percorso circa 700 chilometri in bicicletta. Il nostro team continua a crescere anno dopo anno – ha sottolineato la presidentessa del gruppo, Cristina Concas – con persone che hanno vissuto sia in maniera diretta che indiretta l’esperienza della malattia. È un progetto che si sta aprendo anche a pazienti con altre patologie, perché la battaglia si combatte insieme, senza distinzioni. Quest’anno abbiamo scelto di sostenere un progetto benefico a cui teniamo particolarmente, la realizzazione di una palestra per i bambini dell’ospedale Microcitemico di Cagliari che subiscono ricoveri molto lunghi e che hanno necessità di ricominciare a riappropriarsi del loro corpo attraverso l’attività fisica”.

Il progetto solidale indicato dal gruppo riguarda la realizzazione di uno spazio dedicato all’attività fisica per i piccoli pazienti del Microcitemico di Cagliari. Per contribuire è possibile effettuare una donazione all’Asd Flamingo’s Roads tramite Iban IT12F0103004800000003400350.

“Per il personale e per i nostri pazienti è sempre un’enorme piacere ospitare le Pink Flamingos – ha aggiunto la Coordinatrice dell’U.O. di Oncologia Medica, Antonella Delogu – perché il loro esempio aiuta tutti noi operatori e assistiti ad andare avanti nelle attività giornaliere, trovando nuovi stimoli e forza di volontà anche nelle situazioni più difficili”.

L’accoglienza è stata organizzata dagli operatori del reparto, con il coinvolgimento anche del personale impegnato nelle cure palliative domiciliari e dell’Hospice di Tempio Pausania, in collaborazione con l’associazione di Oncologia Paolo Secchi -. Non mollare mai, che ha contribuito alla predisposizione di un punto ristoro per le cicliste.

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