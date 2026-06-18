Acqua a Porto Pozzo, convocato tavolo istituzionale d’urgenza

Il tavolo d’urgenza sull’acqua a Porto Pozzo.

La frazione costiera di Porto Pozzo, situata nel comune di Santa Teresa Gallura, è al centro di una convocazione istituzionale straordinaria volta a sanare i disservizi che stanno interessando la rete idrica locale. Il vertice, fissato per martedì 23 giugno alle ore 11 in modalità di videoconferenza, è stato disposto dal presidente dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, Fabio Albieri, in seguito alle molteplici segnalazioni e alle verifiche condotte sul territorio riguardo all’andamento del servizio idrico integrato.

Il confronto vedrà la partecipazione dei vertici operativi e dei tecnici dell’Egas, dei delegati dell’amministrazione comunale di Santa Teresa Gallura e dei dirigenti della società di gestione Abbanoa. Attraverso questa azione congiunta si intende definire una mappatura precisa delle problematiche strutturali della rete, così da concordare gli interventi correttivi necessari. Ciascun soggetto coinvolto sarà chiamato a programmare le attività di propria competenza per accelerare il ripristino della piena funzionalità delle infrastrutture e limitare le ripercussioni sulla cittadinanza e sulle attività produttive della zona. L’ente regolatore ha confermato la prosecuzione delle attività di vigilanza e l’apporto del supporto tecnico e istituzionale durante tutta la durata delle operazioni.

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