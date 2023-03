Crisi in Comune a Golfo Aranci, il sindaco Mulas azzera la Giunta

Tensioni sul bilancio a Golfo Aranci, il sindaco azzera la Giunta

Mario Mulas, sindaco di Golfo Aranci ha deciso di azzerare la Giunta e ripartire da zero per l’ultimo anno del suo mandato. Lo scontro interno alla maggioranza è nato intorno all’approvazione del bilancio, arrivata oggi in seconda convocazione. Il via libera al documento finanziario c’è stato, ma poco dopo la votazione il primo cittadino ha formalizzato la decisione di voltare pagina. Ieri non aveva partecipato alla seduta l’assessore al Bilancio (“Ho dato un segnale forte”, ha detto). E oggi è stato lo stesso Giuseppe Langella a contestare gli atti e rivelare di disconoscere questo bilancio che sarebbe dovuto essere approvato il 31 dicembre. Ma Langella, che è anche vicesindaco, ha comunque deciso di votare a favore.

“Evidenti criticità emerse nel corso della riunione impongono una approfondita riflessione che sarà meglio affrontare passando per un azzeramento totale delle deleghe – scrive il sindaco Mario Mulas su Facebook -. Mi accingo ad affrontare il confronto che ne scaturirà con la voglia di proseguire serenamente il mandato e il programma che gli elettori hanno scelto quattro anni fa”. Anche in Aula il sindaco ha assicurato di voler portare a termine il mandato: “Io vado avanti”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui