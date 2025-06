Il Consiglio comunale di Golfo Aranci approva il rendiconto con un avanzo di 2,6 milioni

Il Consiglio comunale di Golfo Aranci ha approvato il rendiconto 2024, con un avanzo di amministrazione di 2,6 milioni di euro. Il Bilancio dell’Ente è stato illustrato dall’assessore Giuseppe Langella. “Poi il Consiglio è passato a deliberare sull’applicazione dell’avanzo di amministrazione pari a circa 2,6 milioni di Euro. A tanto ammontano le risorse che l’amministrazione Fasolino potrà spendere. Le aree di intervento abbracciano tutte le direttrici su cui si muove l’azione del comune, dal sociale alle manutenzioni, dalla promozione turistica alla sicurezza”.

Verde e impianti fognari

“L’assessore Mario Fasolino è intervenuto sulle manutenzioni degli impianti, area in cui si mette fine a una situazione di potenziale rischio che avrebbe potuto interessare il nostro litorale che da anni era esposto al pericolo di una interdizione definitiva alla balneazione. Un lavoro lungo e meticoloso di ricostruzione del reticolo fognario adiacente la costa cittadina, permetterà di intervenire sullo stesso proteggendolo da eventuali sversamenti. Sul verde si interviene con azioni mirate di manutenzione e cura che, via via, riguarderanno tutto il territorio comunale attraverso il recupero e la valorizzazione dell’esistente e nuove installazioni”.

Sicurezza e telecamere

Il delegato alla Polizia locale, Filippo Emma, ha relazionato il Consiglio sulle iniziative in materia di sicurezza urbana. La necessità di salvaguardare la tranquillità di chi ha scelto Golfo Aranci per viverci o per turismo, ha indotto l’Amministrazione Fasolino ad investire sulla sicurezza attraverso l’installazione di telecamere che coprano l’intero territorio comunale e che, collegate alle Forze dell’Ordine, permettano l’individuazione rapida di chi commette reati nel nostro territorio. Un servizio di ronda notturna coadiuverà le Forze di Polizia nel garantire la tranquillità di chi vive a Golfo Aranci. Riteniamo che scegliere di vivere e investire da noi sia meritevole della massima tutela da parte del Comune”.

“La voce più importante è quella sulla promozione turistica, fulcro su cui gira la nostra economia. La stagione è già avviata da settimane con iniziative che hanno avuto un riscontro incredibile e perfino superiore alle attese. Sky Calciomercato ha offerto una vetrina incredibile a Golfo Aranci, un ritorno straordinario rispetto all’investimento. La creazione di eventi, le serate che richiamano decine di migliaia di turisti, la costante presenza di Golfo Aranci sotto i riflettori dell’attenzione mediatica, portano a visitare Golfo Aranci non solo come meta di vacanza ma come destinazione per una serata indimenticabile le cui ricadute sull’economia sono incredibili”.

“Veder crescere il nostro paese e la nostra comunità è l’unico obiettivo che abbiamo. Lavoro con un gruppo di amministratori eccezionale e i dipendenti del Comune ci assistono nelle nostre iniziative – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Fasolino – Con le misure approvate oggi e con quelle che abbiamo in mente si delineano già i contorni di quello che vogliamo fare in paese nei prossimi quattro anni. Ci impegniamo tutti i giorni per questo e, ad oggi, sono molto contento di quello che abbiamo fatto”.

