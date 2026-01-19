Golfo Aranci, Karla B. lancia il suo singolo “La neve nella tazza”

Il nuovo singolo della cantante Karla B.

Nuovo singolo per la golfarancina Carla Masala. In arte Karla B., ha lanciato il suo terzo inedito “La neve nella tazza”. Il prossimo sabato 24 gennaio, il giorno del suo compleanno, esce un brano che segna una tappa importante nel suo percorso creativo. La canzone nasce dall’incontro artistico con l’autrice Laura Mazzini, che dopo aver ascoltato Carla durante una delle sue serate dal vivo, ha deciso di affidarle i propri testi, dando il via a una collaborazione basata su stima e sintonia professionale.

Il progetto si arricchisce di un profondo valore emotivo grazie al videoclip ufficiale, che uscirà la settimana successiva al lancio del brano. La protagonista delle riprese è infatti la nonna dell’artista, scelta perché incarnava perfettamente l’estetica e l’anima della donna descritta dall’autrice. Per Karla B., nipote dell’artista Paolo Bellu, è stata l’occasione ideale per celebrare gli ottant’anni della nonna, trasformando il lavoro sul set in un momento unico per costruire e conservare ricordi preziosi insieme a lei.

Alla realizzazione del singolo ha lavorato un team di professionisti: l’arrangiamento è stato curato da Andrea Beretta, mentre mix e mastering portano la firma di Elio Cozza. Le registrazioni si sono svolte presso lo studio di Giantore Budroni e la parte visiva è stata affidata alla regia di Matteo Varchetta. “La neve nella tazza” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 24 gennaio, mentre il video sarà pubblicato la settimana seguente.

