L’associazione Sardinia Smeralda Trail ASD, sotto l’egida della UISP e dell’ACSI, con la collaborazione dell’associazione Team for Children (onlus), la Fondazione Guglielmo Marconi e con il patrocinio del Comune di Golfo Aranci, organizza, per il giorno sabato 11 maggio 2019, la manifestazione denominata “La leggenda di Marconi”, che comprende 2 gare podistiche di Trail running aperte ai tesserati UISP e FIDAL in regola con la certificazione medico-sportiva agonistica. Le gare si svolgeranno su un circuito diviso in 2 percorsi, trail di 34 Km / 1000 mt D+ circa, e uno short trail di 17 km / 650 D+ circa.

Alla manifestazione possono partecipare i tesserati agli enti di promozione sportiva sopra menzionati, previa compilazione liberatoria al momento dell’iscrizione ed accettazione del regolamento. La camminata ludico motoria denominata “Sulle orme di Marconi”, non competitiva, è aperta a tutti i tesserati ACSI, a passo libero nell’ambito della disciplina del Nordic Walking usando i bastoncini (non obbligatori) – Nordic Walking/trekking di 11,2 km / 450 D+ circa.

