Annullata la Leggenda Marconi Trail di Golfo Aranci.

Niente da fare. L’appuntamento con “La Leggenda di Marconi Trail” di Golfo Aranci è definitivamente rinviato al 2021. Gli organizzatori del Sardinia Smeralda Trail Asd avevano previsto per lo scorso maggio un grande appuntamento per festeggiare la sua terza edizione, introducendo anche la distanza Ultra, ma l’esplosione della pandemia aveva consigliato di rinviare l’evento al 6 settembre, cambiando un po’ il programma per fare della manifestazione di Golfo Aranci una sorta di festosa e sportiva chiusura dell’estate sarda.

I miglioramenti della situazione generale, soprattutto in Sardegna, non erano stati tali da consigliare l’effettuazione della corsa, quindi si deciso di posporre l’evento al prossimo anno, ma al contempo regalare a tutti gli appassionati una sorta di antipasto, su distanza breve, per il 24 ottobre. Un vero evento anti-Covid per testare tutte le nuove regole imposte dai protocolli sportivo-sanitari.

La prepotente crescita della diffusione del Covid-19, non solo in Sardegna, in questi ultimi giorni ha però spinto gli organizzatori a rinunciare, anche considerando le sempre maggiori difficoltà organizzative nella gestione non solo della gara, ma anche e soprattutto di tutto ciò che la circonda, delle strutture logistiche e di ristoro, delle occasioni di incontro. Venendo a mancare quel clima di socialità che un evento sportivo di massa deve avere, pur prendendo tutte le necessarie precauzioni sanitarie, si è deciso di soprassedere.

L’occasione è quindi rinviata al 2021, quando Golfo Aranci ospiterà un evento che, si spera, sarà anche una rivincita nei confronti di qualcosa che di fatto ha bloccato tutto, rendendo difficile non solo la possibilità di fare sport all’aria aperta, ma la stessa vita quotidiana.

