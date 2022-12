La star dei bimbi Lucilla arriva a Golfo Aranci. La nuova data

Il concerto della star dei bimbi Lucilla.

E’ stata fissata la nuova data per il tanto atteso concerto di Lucilla: 21 dicembre 2022 dalle ore 15,00 in piazza Cossiga a Golfo Aranci. Il Comune di Golfo Aranci, dopo il lutto cittadino, ha riorganizzato il calendario degli eventi natalizi. Piazza Cossiga sarà allestita per ospitare il nuovo format “ Cartoonland Show” con musica, mascotte, principesse, fiabe e la super ospite Lucilla, che da anni intrattiene e diverte i più piccoli.

La R&G Music di Renato e Gianni Piccinnu ha ideato e realizzato un nuovo format dedicato ai bambini “ CartoonLand “per aprire ufficialmente il periodo natalizio. Fin dalle ore 15 del prossimo 21 dicembre, in piazza Cossiga, nel cuore di Golfo Aranci, saranno tante le occasioni di divertimento per i più piccoli: CartoonLand è un grande parco capace di offrire gratuitamente spettacoli e giochi.

CartoonLand propone gonfiabili, trenta mascotte Disney, le principesse Disney, gli elfi, il truccabimbi e l’apertura dell’atteso Ufficio di Babbo Natale. Le fiabe lette dall’Albero parlante , e ancora Masha e Orso. Una mega parata delle star Disney e tanta musica per ballare.

La vera star della giornata sarà Lucilla. Il suo canale YouTube è il più amato dai bambini, è allegra, colorata e divertente. Oggi ha un seguito di quasi 18.000 followers su Facebook. Su YouTube i suoi video e le sue canzoni hanno un successo eccezionale: oltre 100 milioni di visualizzazioni in poco più di due anni!Amata dai più piccoli e apprezzata dai genitori.

Con in tasca una laurea in Scienze dell’Educazione grazie alla quale riunisce le grandi passioni che da sempre la accompagnano, Lucilla con il supporto della fantasia dei più piccoli, incarna uno dei personaggi oggi più amati e seguiti dal pubblico infantile. Da vera e autentica reginetta della Alman Kids ( la nota etichetta discografica), è solita cantare e recitare : “Sono Lucilla e vengo dal Sole per far divertire tutti i bambini.

