Il salvataggio nelle acque di La Maddalena.

Ancora tartarughe marine in difficoltà nelle acque della Gallura. La mattina del 24 marzo il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena è stato allertato da un cittadino dell’isola che ha notato una piccola tartaruga marina in difficoltà mentre nuotava in acque basse vicino alla penisola di Giardinelli.

Il Parco di La Maddalena ha perciò attivato l’Associazione Seame Sardinia, che, recatasi sul posto, ha provveduto a identificarne la specie e a soccorrere l’animale, dopo averne constatato lo stato di salute precario.

Si trattava di una piccola Caretta caretta di circa 34 centimetri di lunghezza. Non è stato difficile recuperarla, eseguire le operazioni di primo soccorso e coordinare la procedura di trasporto e consegna al personale dell’Associazione Crama che gestisce il Centro di Recupero Animali Marini del Parco Nazionale dell’Asinara – Area Marina Protetta.

