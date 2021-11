Notte di grande preoccupazione a Golfo Aranci.

Il violento nubifragio che si è abbattuto ieri sera sulla Gallura non ha risparmiato Golfo Aranci, causando danni e allagamenti.

La macchina del Comune ha lavorato tutta la notte per allertare Vigili del Fuoco, Carabinieri e Barracelli che hanno lavorato per ridurre i disagi e prevenire danni alle persone assieme alla nostra Polizia locale. Questa mattina invece sono entrate in azione le squadre delle ditte che si occuperanno della pulizia delle strade in cui sono depositati detriti e fango. Stanno per intervenire anche per il ripristino dell’illuminazione pubblica. Le scuole comunque saranno regolarmente aperte.

“Ho rappresentato la situazione del nostro paese alla Protezione Civile regionale che sta inviando uomini e mezzi per dare una mano dove c’è bisogno – ha spiegato il sindaco Mario Mulas -. Viste le previsioni che preannunciano pioggia anche per le prossime ore vi invito alla prudenza e alla vigilanza, informando le Autorità al primo segnale di pericolo”.