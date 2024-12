Il maltempo sposta la festa, rinvio per il Disney show a Golfo Aranci

Il 26 dicembre lo spettacolo per famiglie Disney Show a Golfo Aranci

A causa delle avverse previsioni meteo per il 22 dicembre, l’organizzazione ha deciso di spostare lo spettacolo per famiglie Disney Show al 26 dicembre alle ore 16:30 a Golfo Aranci.

Si tratta dello show più originale di sempre. Sul palco le voci di Alessio e Serena Cartamantiglia, ( da quattro anni corista di Renato Zero), ballerine, professioniste e i magici personaggi Disney. Ad anticipare lo spettacolo vero e proprio, penseranno i protagonisti tanto attesi dai bambini per foto ricordo e incontri divertenti in piazza Cossiga, nello spazio antistante alla tensostruttura.

Sarà un viaggio fra i cartoni animati dagli anni ’50 in poi, da Cenerentola a Re Leone, da Aladino a Frozen, dalla Sirenetta a Oceania, con Minni sul palco per unire ogni storia. Un grande musical, con effetti speciali e luci capaci di incantare i bambini e le famiglie con uno spazio speciale dedicato ai più piccoli impegnati in danze divertenti con i beniamini di sempre Masha e Orso.

Sul palco anche i personaggi più amati: Topolino, Paperino, Paperina, Pippo, Pluto e gli adorabili Pj Masks – Superpigiamini accompagnati da un’intraprendente Minni presentatrice.

Un cast da favola con attori, cantanti, ballerine professioniste e pupazzi per uno show degno di questo nome. Uno show che sa divertire e a tratti emozionare, capace di far sognare, almeno per un paio d’ore. Lo spettacolo con ingresso libero e gratuito, è organizzato con il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Golfo Aranci e inseriti nel ricco calendario con il marchio Golfo Aranci Mon Amour.

