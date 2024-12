Incidente di caccia ad Aglientu, un ferito: è grave

L’incidente di caccia ad Aglientu.

Un cacciatore è rimasto ferito nel pomeriggio durante una battuta al cinghiale nelle campagne di Aglientu.

Secondo i primi accertamenti, l’uomo è stato colpito all’addome da una palla di rimbalzo. Immediato l’intervento dei suoi compagni di caccia, che hanno allertato i soccorsi e affidato il ferito agli operatori del 118 accorsi sul posto.

Il cacciatore, trasportato in ospedale, si trova in gravi condizioni ma, fortunatamente, non è in pericolo di vita. I carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania stanno indagando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui