Golfo Aranci dice sì ai matrimoni nelle sue spiagge

Golfo Aranci apre ai matrimoni civili nelle strutture delle sue spiagge.

Anche Golfo Aranci apre ai matrimoni nelle sue bellissime spiagge. La città, da sempre in prima linea nelle innovazioni in campo turistico, annuncia una nuova iniziativa che permetterà di celebrare le nozze civili anche nelle splendide strutture ricettive (ristoranti, stabilimenti balneari, concessioni, ecc….) presenti sulle spiagge del territorio comunale.

I matrimoni nelle strutture balneari.

Una decisione che valorizza il patrimonio naturalistico e turistico della nostra località, offrendo a futuri sposi un’esperienza unica in una cornice mozzafiato. Per rendere operativa questa opportunità, l’amministrazione comunale invita tutti i titolari delle strutture balneari e ricettive ubicate sulle spiagge di Golfo Aranci a manifestare il proprio interesse a ospitare le cerimonie nuziali nelle modalità che verranno indicate nell’avviso che sta per essere emanato.

Le parole del sindaco.

“Con questa iniziativa vogliamo rendere Golfo Aranci una destinazione ancora più speciale per chi sogna un matrimonio indimenticabile – dichiara il Sindaco Giuseppe Fasolino – Invitiamo i gestori delle strutture a collaborare con noi per trasformare le nostre spiagge e le strutture in concessione in luoghi da sogno per ospitare le celebrazioni.” L’Amministrazione comunale ringrazia anticipatamente tutti i titolari che aderiranno a questa proposta, contribuendo a promuovere il territorio e a creare nuove opportunità per la comunità locale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui