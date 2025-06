Un anonimo scommettitore ha vinto al 10eLotto a Monserrato.

Grande vincita al 10eLotto a Monserrato. Come riporta Agipronews, sono stati vinti 36mila euro, con un 8 ‘Doppio Oro’ ha regalato 30mila euro a un giocatore in via Giulio Cesare, mentre a Cagliari centrato un 6 ‘Doppio Oro’ da 6mila euro in via Roma.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,7 milioni di euro, per un totale di 1,9 miliardi di euro da inizio 2025.

