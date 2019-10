Il nuovo sito del Comune di Golfo Aranci.

È online il nuovo sito istituzionale del Comune di Golfo Aranci www.comune.golfoaranci.ss.it. L’obiettivo del progetto è stato adeguare il sito internet istituzionale alla normativa vigente sui siti web delle PA.

Nello specifico, nella realizzazione del nuovo sito web istituzionale del Comune si è tenuto conto delle linee Guida di design per i servizi web della PA elaborate da Agenzia per l’Italia Digitale.

Nella progettazione e costruzione del portale sono stati seguiti i criteri di usabilità ed accessibilità prescritti dalla normativa vigente (Codice dell’amministrazione digitale, Legge n. 4/04, c.d. legge Stanca, Linee guida per i siti web delle PA, D.lgs 97/2016, D.lgs n. 33/2013, Legge n. 190/12 ele “Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati” di ANAC.

La Datanet S.r.l. di Catania, con sede anche a Cagliari, società aggiudicatrice del Bando pubblico con procedura aperta, ha riorganizzato le informazioni e le ha esposte in maniera chiara e uniforme al fine di facilitare l’orientamento del cittadino attraverso un’armonizzazione dei dati.

Una serie di controlli e alert sui dati obbligatori di pubblicità legale facilitano gli operatori comunali nel caricamento dei dati, riducendo sensibilmente la possibilità di errori o omissioni.

Ciascun menu della sezione Amministrazione Trasparente (aggiornata secondo le linee guida ANAC), sarà corredata da riferimenti legislativi attraverso link contestuali con il sito normattiva.it che permetteranno un approfondimento agevolato della normativa vigente al personale dei comuni associati.

Secondo i principi della tecnologia Open Data sarà consentito l’impiego delle informazioni pubbliche a fini statistici e di ricerca. Grazie a queste innovazioni i cittadini potranno monitorare in maniera puntuale l’operato dell’amministrazione secondo una logica unitaria, sia sotto il profilo del design che nella struttura di esposizione dei dati.

L’app (per iOs e Android) pensata per i cittadini, ma anche per i turisti, imprese e portatori di interesse, offrirà numerosi vantaggi per una comunicazione costante tra Pubblica Amministrazione Locale e fruitori dei pubblici servizi.

