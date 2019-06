Lettini e ombrelloni abbandonati sulla Terza spiaggia.

Il mal costume regna sovrano. E poco valgono gli avvisi lanciati in questi giorni dalle autorità, che pattugliano le coste come ogni estate. La moda di riservarsi un posto privilegiato, magari fronte mare, in barba agli altri bagnanti, continua a far parlare di sé.

Questa volta a Golfo Aranci, nella Terza spiaggia, dove in molti hanno segnalato, in questi giorni, lettini e ombrelloni lasciati sull’arenile solo con l’intento di riservarsi il posto. Nessun bagnante, nessun affezionato del sole di mezzogiorno sulla spiaggia.

L’attrezzatura da mare è ferma lì solo con lo scopo di opzionarsi uno spazio della sabbia bianchissima di Golfo Aranci e poter tornarci quando si vuole. Sono diversi i controlli messi in atto, nelle ultime settimane, dagli uomini della Guardia costiera. Ma il fenomeno resta, ciononostante, molto diffuso.

