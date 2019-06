I progetti del sindaco sui quartieri di Olbia.

“Incontrare direttamente la cittadinanza nei quartieri è una delle questioni prioritarie della mia amministrazione”. E’ questo, in sintesi, quanto riferito ai microfoni di Radio Internazionale dal sindaco di Olbia, Settimo Nizzi.

“Il nostro obiettivo è il confronto – ha sostenuto il primo cittadino di Olbia -. Quando riceviamo delle segnalazioni da parte dei cittadini, ci attiviamo immediatamente proponendo qualcosa di concreto che possa porre rimedio al problema”.

“Chi amministra deve conoscere le esigenze dei propri cittadini. Noi le conosciamo molto bene e ci siamo già fatti un programma di cosa fare in città. Alcuni progetti li abbiamo realizzati, altri sono ancora in cantiere: certamente spero che al termine dei 5 anni di mandato tutti i quartieri di Olbia siano toccati da importanti riammodernamenti. La priorità è ovviamente incontrare la cittadinanza per porre la prima pietra assieme, dimostrando così di voler fare qualcosa di concreto per la comunità”.

Ma il tour del primo cittadino non si fermerà solamente ai quartieri limitrofi al centro.

“Andremo certamente anche nei quartieri della città più lontani dal centro storico e ci presenteremo con un progetto concreto”, conclude Nizzi.

