Paura a Olbia, ragazzo in fuga si ferisce: le indagini

Ragazzo in fuga si ferisce a Olbia.

Proseguono le indagini su quanto avvenuto ieri mattina all’interno del cantiere abbandonato di via Capotesta, a Olbia, dove un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito in circostanze ancora da chiarire. Il giovane, entrato da solo nell’edificio incompiuto e pericoloso, ha rischiato di riportare conseguenze gravi dopo una caduta da un muro, durante un tentativo di nascondersi. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato in fuga da qualcosa o da qualcuno, ma la dinamica esatta dell’episodio è ancora al vaglio della polizia, che sta lavorando per ricostruire i momenti precedenti alla segnalazione.

L’allarme è scattato a metà mattinata, quando alcuni passanti hanno notato movimenti sospetti all’interno della struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia di Stato e il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi. Dopo un’iniziale reticenza, il giovane è stato convinto a uscire dal settore più interno dell’edificio e a farsi visitare. I sanitari hanno applicato un collare ortopedico e lo hanno trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II, dove le sue condizioni sono state giudicate buone.

