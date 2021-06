Le riprese della Sirenetta a Cala Moresca, gli scatti rubati dal set

Le immagini del set della Sirenetta a Golfo Aranci.

La magia della Disney torna a Golfo Aranci e spuntano i primi scatti rubati dal set. Sono infatti ripartite le riprese della Sirenetta e a Cala Moresca si respira l’atmosfera tipica del famoso film d’animazione.

Nelle immagini si vede la ricostruzione di un borgo con cavalli, capanne e barche hanno reso la spiaggia quasi irriconoscibile per l’avventura di Ariel, interpretata dall’attrice Halle Bailey, per il remake del film uscito nel 1989. Nonostante il riserbo sia massimo alcune foto hanno immortalato il set.

Al momento però non si sa ancora quali scene saranno girate, ma la fantasia corre e ci si immagina di veder riaffiorare dalle acque di Cala Moresca la Sirenetta in una scena che lascerà sicuramente senza fiato. Ma per vederla bisognerà aspettare ancora un po’.

