Sul luogo vigili del fuoco e forestale.

Un incendio è scoppiato in una boscaglia nei pressi di Golfo Aranci. Il focolaio ha richiesto, nel primo pomeriggio di oggi, l’intervento di tre squadre dei vigili del fuoco di Olbia e due della forestale per domare il rogo.

Non si sanno le origini dell’incendio, se di natura dolosa o accidentale. Le fiamme sono state domate e la zona è stata bonificata e messa in sicurezza. In corso la conta degli ettari bruciati.

